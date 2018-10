A crise no Milan só aumenta. Quatro dias depois da derrota no clássico contra a Inter de Milão, a equipe rubro-negra perdeu para o Real Betis, por 2 a 1, nesta quinta-feira, no San Siro, pela terceira rodada do Grupo F da Liga Europa. A equipe italiana foi ultrapassada pelos espanhóis na liderança do grupo e corre riscos de não se classificar à próxima fase. O técnico Gennaro Gattuso corre risco de demissão e se disse envergonhado com a fase do time.

“Tivemos uma atuação horrível, embaraçosa, e agora temos de dar a cara. A derrota no dérbi foi um golpe tremendo, perdemos a bússola. Hoje foi uma partida de sofrimento, vejo que estamos perdendo a nossa segurança (…) O jogo foi dominado pelo Betis”, afirmou Gattuso, em entrevista à emissora Sky Sports.

Depois de um péssimo início de temporada, o Milan havia embalado quatro vitórias seguidas, mas a queda no clássico para a Inter de Milão e a derrota desta quinta voltam a pressionar o técnico, que disse compreender contestações a seu trabalho: “São justas. Devo falar com os jogadores para entender qual é o problema, talvez sejam as minhas ideias táticas, não sei. Temos de achar soluções, desta forma não vamos a lugar nenhum”.

O resultado deixou o Milan com seis pontos, enquanto o Betis chegou a sete e assumiu a ponta. A terceira colocação é do Olympiacos, que chegou a quatro após bater o Dudelange por 2 a 0, fora de casa. Derrotado, o time de Luxemburgo segue sem pontuar, na lanterna. No Campeonato Italiano, o Milan é apenas o 12º colocado, com 12 pontos em oito partidas.

Resultados desta quinta-feira na Liga Europa:

Grupo A:

AEK Larnaca 1 x 1 Ludogorets

Zürich 3 x 2 Bayer Leverkusen

Grupo B:

Leipzig 2 x 0 Celtic

Salzburg 3 x 0 Rosenborg

Grupo C:

Copenhague 0 x 1 Slavia Praha

Zenit 2 x 1 Bordeaux

Grupo D:

Spartak Trnava 1 x 2 Dínamo Zagreb

Anderlecht 2 x 2 Fenerbahçe

Grupo E:

Sporting Lisboa 0 x 1 Arsenal

Qarabag 0 x 1 Vorskla

Grupo F:

Milan 1 x 2 Real Betis

Dudelange 0 x 2 Olympiacos

(com Estadão Conteúdo)