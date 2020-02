Milan e Juventus empatam pela semifinal da Copa Itália

Milan e Juventus empataram por 1 a 1 nesta quinta-feira 13, no estádio de San Siro, em Milão, no primeiro jogo da semifinal da Copa Itália. O croata Ante Rebic marcou o gol do time da casa, aos 16 minutos do segundo tempo, mas Cristiano Ronaldo, de pênalti, empatou aos 45 do segundo tempo.

Atrações da partida, Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo tiveram atuações apagadas, mas o astro português da Juventus foi decisivo em cobrança de pênalti. O sueco, por sua vez, recebeu cartão amarelo e está suspenso do jogo de volta, marcado para 4 de março, em Turim.

Com o resultado, Cristiano manteve vantagem no retrospecto pessoal contra Ibrahimovic: em 9 jogos, foram três vitórias, quatro empates e duas derrotas.

O Milan reclamou da arbitragem de Paolo Valeri que, além de assinalar o pênalti em mão de Calabria, com o auxílio do VAR, expulsou Theo Hernández pouco após o gol rubro-negro.

Pela outra semifinal da Copa Itália, o Napoli venceu a Inter de Milão fora de casa e leva vantagem para o jogo de volta, no San Paolo, marcado para o dia 5 de março.