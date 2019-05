Milan anuncia saída do diretor Leonardo e do técnico Gattuso

O Milan anunciou nesta terça-feira, 28, a saída do treinador Gennaro Gattuso e do brasileiro Leonardo Araújo, que pediu para deixar o posto de diretor esportivo da equipe. O clube atravessa momento de dificuldade financeira e não se classificou para a próxima Liga dos Campeões.

“O Milan anuncia que Gennaro Gattuso vai deixar o cargo de treinador da equipe principal, uma decisão tomada em comum acordo. O clube agradece Gattuso por sua liderança nos últimos 18 meses. Uma verdadeira lenda rossonera”, comunicou o clube, em nota.

Gattuso, de 41 anos, levou a equipe para a Liga Europa na última temporada. Na atual, o Milan fez sua melhor campanha no Campeonato Italiano desde 2013, lutou até a última rodada pela classificação para a Liga dos Campeões, mas a vaga ficou com a Inter de Milão, por apenas um ponto.

O Milan também anunciou a saída do brasileiro Leonardo, que estava no cargo de diretor esportivo desde julho de 2018. A imprensa italiana garante que o adeus do dirigente brasileiro se deve a suas desavenças com Ivan Gazidis, diretor-executivo do time, que chegou no ano passado com o apoio do fundo americano Elliott.

Além de ficar fora da Liga dos Campeões, o Milan acumula perdas financeiras consideráveis e sofre a ameaça de sanções por parte da Uefa por não respeitar o fair-play financeiro. Segundo a imprensa local, os donos do clube querem mudar o modelo esportivo da entidade, para contratar jovens promessas por valores baixos e revendê-los.

(Com AFP)