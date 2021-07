Milan anuncia a contratação do atacante Giroud, ex-Chelsea

O Milan anunciou a contratação de Olivier Giroud, 34 anos, neste sábado, 17. O atacante francês assinou um vínculo de dois anos com o clube italiano, com possibilidade de extensão por mais uma temporada, e vai vestir a camisa número 9.

“Tenho muito orgulho das minhas origens italianas e não espero a hora de começar essa aventura excitante”, disse o jogador, em entrevista divulgada pelos canais oficiais do Milan.

Giroud deixou o Chelsea após três temporadas, com 199 jogos disputados e 39 gols marcados. Na última temporada, participou da conquista da Liga dos Campeões pelo clube de Londres. Mais recentemente, jogou a Eurocopa pela França, pela qual é campeão da Copa do Mundo de 2018, mas entrou em campo em apenas duas oportunidades. Antes, o atacante atuou por Arsenal, e pelos franceses Montpellier, Tours, Istres e Grenoble.