Atacante Michael deixa o Goiás e será reforço do Flamengo

Acabou a novela. O Goiás aceitou a proposta do Flamengo e Michael será jogador do clube carioca em 2020. O atual campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores espera o jogador para assinar o contrato e oficializar o negócio.

O Flamengo vai pagar 7,5 milhões de euros (34 milhões de reais) ao Goiás por 80% dos direitos econômicos do atleta de 22 anos. O Goiás já confirmou a saída do jogador em suas redes sociais e desejou sucesso à revelação do futebol brasileiro em 2019.

Continue cativando os fãs do verdadeiro futebol brasileiro com sua humildade e criatividade 🤖💚 P.S: Volta logo, beleza??? pic.twitter.com/U5PUnEgGdK Publicidade — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) January 10, 2020

Michael foi o destaque do Goiás no Brasileirão. Com nove gols marcados, foi o artilheiro da equipe na competição e despertou interesse de grandes clubes do Brasil, como o Corinthians e o Palmeiras. O Flamengo, contudo, foi o único que aceitou pagar o que os goianos pediram e ficou com o atleta.