México, o próximo adversário, é ‘freguês’ do Brasil em Copas do Mundo

O adversário do Brasil nas oitavas de final será o México, um velho conhecido que, historicamente, perde para a seleção brasileira, mas que vem complicando a equipe nos duelos mais recentes. Na história, são 40 jogos, com 23 vitórias brasileiras, sete empates e 10 derrotas, com 73 gols a favor e 36 contra.

Em Copas do Mundo, são quatro jogos, com três vitórias e um empate. O último foi justamente na primeira fase do último Mundial, em Fortaleza. A partida, que terminou em 0 a 0, teve Ochoa, o goleiro mexicano, como grande destaque. Os outros jogos aconteceram nas Copas de 1950, 1954 e 1962, sempre com vitórias brasileiras: 4 a 0, 5 a 0 e 2 a 0, respectivamente. Ou seja, os mexicanos nunca marcaram nem um gol no Brasil em Copas.

Neste século, porém, o retrospecto é mais equilibrado – e com pequena vantagem para o adversário. Foram 14 jogos, com seis vitórias mexicanas, três empates e cinco triunfos brasileiros. Veja abaixo essa lista:

Brasil x México, nesse século

Data Jogo Competição 06/03/2001 México 3 x 3 Brasil Amistoso 12/07/2001 Brasil 0 x 1 México Copa América 29/04/2003 México 0 x 0 Brasil Amistoso 11/07/2003 México 1 x 0 Brasil* Copa Ouro 27/07/2003 México 1 x 0 Brasil* Copa Ouro 18/07/2004 México 0 x 4 Brasil Copa América 19/06/2005 México 1 x 0 Brasil Copa das Confederações 27/06/2007 México 2 x 0 Brasil Copa América 12/09/2007 Brasil 3 x 1 México Amistoso 11/10/2011 México 1 x 2 Brasil Amistoso 03/06/2012 Brasil 0 x 2 México Amistoso 19/06/2013 Brasil 2 x 0 México Copa das Confederações 17/06/2014 Brasil 0 x 0 México Copa do Mundo 07/06/2015 Brasil 2 x 0 México Amistoso

*Brasil participou da Copa Ouro de 2003 com seu time sub-23, preparando-se para as Olimpíadas