Messi x James: em Salvador, o duelo de craques que já brilharam no Brasil

Argentina e Colômbia estreiam neste sábado, 15, na Copa América. O duelo entre as duas seleções é às 19h deste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e terá dois craques que vestem a camisa 10 como destaque: Lionel Messi pelo lado argentino e James Rodríguez no time colombiano. Os dois voltam ao Brasil para tentar repetir o sucesso que tiveram na Copa do Mundo de 2014. Nenhum deles conquistou o título, mas saíram da competição maiores do que entraram.

James era praticamente um desconhecido do grande público antes da Copa no Brasil. Tanto que a pronúncia do nome do atleta não era feita da maneira correta (“Rames”), antes da competição. A Colômbia caiu nas quartas de final com derrota para a seleção brasileira, mas o camisa 10 fez seis gols, foi o artilheiro do torneio e, de quebra, foi contratado pelo Real Madrid – onde, no entanto, não se firmou, antes de ser emprestado ao Bayern de Munique, seu clube atual.

Messi já era consagrado como um dos melhores de todos os tempos, mas foi no Brasil que conseguiu sua melhor campanha em Copas. Na primeira fase, fez quatro gols nos três jogos e ajudou seu time a se classificar como líder do grupo. Não voltou a balançar as redes no mata-mata, mas ajudou a levar a Argentina até a final. Apesar da derrota por 1 a 0 para a Alemanha na prorrogação, o capitão foi eleito o melhor jogador da Copa.

O confronto entre as duas estrelas é apenas o primeiro da Copa América 2019, mas pode definir quem vai se classificar no primeiro lugar do grupo B e, em tese, vai ter vida mais fácil na próxima fase. Os outros times da chave são Paraguai e o estreante Catar.

“A Colômbia é uma seleção que sempre nos incomoda. Ainda mais agora com esse novo técnico”, afirmou Messi em entrevista para o canal argentino TyC Sports. O novo técnico é Carlos Queiroz. Na Copa de 2014, o português era o treinador do Irã, que enfrentou os argentinos na primeira fase. O camisa 10 marcou o único gol da partida só aos 46 minutos do segundo tempo.