Messi tem lesão constatada e será reavaliado para saber gravidade

O Paris Saint-Germain anunciou nesta terça-feira, 21, que o atacante argentino Lionel Messi sofreu a sua primeira lesão em Paris. O clube francês informou que o jogador teve detectada uma contusão óssea no joelho esquerdo e será reavaliado nas próximas 48 horas. Ele está fora da partida contra o Metz, nesta quarta, 22, fora de casa, pela sétima rodada do Campeonato Francês

Messi passou por ressonância magnética depois da vitória por 2 a 1 do PSG sobre o Lyon, no último domingo, no Parque dos Príncipes. A avaliação apontou a lesão óssea. É processo natural para atletas de alto rendimento a realização de uma reavaliação posteriormente, com o local contundido com menor inchaço.

A partida ficou marcada pela clara demonstração de incômodo do camisa 30 com o treinador Maurício Pochettino ao ser subtituído por Hakimi, aos 30 minutos do segundo tempo. Pochettino estendeu a mão para cumprimentar Messi, que não aceitou. O ato foi alvo de críticas, principalmente, na imprensa espanhola que tratou o tema como o início de uma polêmica.

O jogador não participou dos treinos da equipe nesta semana. O joelho esquerdo preocupava depois de uma falta que sofreu de Luís Martínez no duelo contra a Venezuela, pela seleção argentina, durante as Eliminatórias da Copa de 2022. Messi seguiu em campo, mas depois confessou ter sentido desconforto.

“Naquele momento senti minha perna recuar, senti algo no joelho, tive um pouco de desconforto no jogo. Por sorte foi só o golpe, mas naquele momento o chute foi feio”, disse à ESPN.

Venezuela down to 10 men after this horror Luiz Martinez tackle on Messi. A potential leg-breaker. #WCQ2022pic.twitter.com/rBI9mmOBcP — 2021/22 Football Season (@JoySportsGH) September 3, 2021

O PSG ainda segue sem contar com o volante italiano Marco Verratti, em recuperação de lesão, e com o zagueiro espanhol Sérgio Ramos, que realiza um aprimoramento físico para estrear pelo novo clube. Na próxima semana, a equipe francesa enfrentará o Manchester City, no Parque dos Príncipes, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

