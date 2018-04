Messi supera Cristiano e é o jogador mais bem pago do mundo

Lionel Messi, do Barcelona, é o jogador mais bem pago do mundo em 2018, segundo levantamento divulgado pela revista France Football nesta segunda-feira. Para fazer a avaliação, a publicação francesa utilizou os números de salário bruto, prêmios e receitas publicitárias. O atacante argentino ultrapassou o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, que até ano passado era o líder e se tornou o primeiro jogador a superar a marca de 100 milhões de euros em rendimentos, em 20 anos de pesquisa. O brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain, aparece na terceira colocação.

Messi arrecadou na última temporada 126 milhões de euros (aproximadamente 530 milhões de reais), enquanto Cristiano conseguiu 94 milhões de euros (cerca de 392 milhões de reais). Já Neymar, que trocou o Barcelona pelo PSG por valor recorde, aparece na terceira colocação com um total de 81, 5 milhões de euros (340 milhões de reais). Gareth Bale e Gerard Piqué completam o top 5.

O veículo também listou os treinadores mais bem pagos. Na primeira colocação ficou o português José Mourinho, do Manchester United, que arrecadou perto de 26 milhões de euros (cerca de 110 milhões de reais). Logo em seguida, aparace o italiano Marcelo Lippi, da seleção chinesa, com 23 milhões de euros (em torno de 100 milhões de reais).

Atual campeão do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra, Pep Guardiola ficou “apenas” na quinta colocação do ranking, com um montante de 20 milhões de euros (cerca de 85 milhões de reais ). As listas completas serão detalhadas pela France Football ao longo desta semana.

Os jogadores mais bem pagos:

1. Lionel Messi (Barcelona) – 126 milhões de euros

2. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 94 milhões de euros

3. Neymar (PSG) – 81, 5 milhões de euros

4. Gareth Bale (Real Madrid) – 44 milhões de euros

5. Gerard Piqué (Barcelona) – 29 milhões de euros

Os treinadores mais bem pagos:

1. José Mourinho (Manchester United) – 26 milhões de euros

2. Marcelo Lippi (seleção chinesa) – 23 milhões de euros

3. Diego Simeone (Atlético de Madri) – 22 milhões de euros

4. Zinedine Zidane (Real Madrid) – 21 milhões de euros

5. Pep Guardiola (Manchester City) – 20 milhões de euros

(com Gazeta Press)