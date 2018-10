Messi será tema de espetáculo do Cirque du Soleil

O talento do astro argentino Lionel Messi será tema de um novo espetáculo da companhia canadense Cirque du Soleil, segundo anúncio feito nesta quarta-feira pelo próprio jogador do Barcelona em suas redes sociais. O craque ainda publicou um vídeo no qual faz embaixadinhas com um nariz de palhaço.

“Me sinto honrado de anunciar a criação de um novo show do Cirque du Soleil durante 2019, baseado na história da minha vida e a paixão pelo futebol”, anunciou o craque nesta quarta.

Segundo informações do jornal argentino Clarín, Messi assinou um contrato com a maior produtora teatral do mundo e com a empresa PopArt Music, que faz shows e eventos com grandes artistas mundiais. A Sony Music também participará da organização, e a previsão é que o espetáculo seja apresentado em 2019 e excursione por países da América do Sul, da Europa e da Ásia.

O Cirque de Soleil já prestou homenagens a grandes figuras da música, como Michael Jackson e The Beatles, mas nunca antes tinha dedicado um espetáculo ao futebol e a um jogador.