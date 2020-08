Messi no Brasil? Clubes brincam sobre a contratação do argentino

Lionel Messi decidiu que irá romper seu contrato com o Barcelona e deixou um enorme ponto de interrogação sobre o seu futuro. Com o craque argentino livre no mercado, vários clubes brasileiros se entusiasmaram e “abriram suas portas” ao o camisa 10, para delírio das torcidas.

O primeiro a entrar na brincadeira foi o Fluminense. O clube publicou uma foto de uma camisa tricolor com o nome Messi e o número 10 às costas. Apesar de não haver a mínima chance de o negócio se concretizar, a imagem não é uma montagem. Durante a disputa da Copa América do ano passado, o Fluminense presenteou os jogadores da Argentina com o seu manto quando a seleção esteve em seu CT, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

👀 pic.twitter.com/31l6bUHwZm — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 25, 2020 Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

O Corinthians apresentou o meia Rómulo Otero, vindo por empréstimo do Atlético Mineiro, e aproveitou para entrar na onda. Em sua rede social, o clube informou que o venezuelano utilizará a camisa número 11 e disse que “a 10 está livre”. Na publicação, uma foto de Messi segurando uma camisa da equipe, tirada durante a passagem da Argentina pela Arena Corinthians na Copa do Mundo de 2014.

O Timão anunciou o camisa 11 hoje… mas a camisa 10 tá livre, viu… 🤣😎#VaiCorinthians pic.twitter.com/EXXExXE098 — Corinthians (@Corinthians) August 25, 2020 Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

O time mais carismático das redes sociais não poderia ficar de fora. O Íbis, de Pernambuco, que fez fama por ser considerado o pior time do mundo, primeiro colocou o nome de Messi ao lado de uma caneta e um papel, como quem diz que tem um acordo fechado, e depois publicou uma imagem do jogador com a camisa do clube em um jogo de videogame e a hashtag com a campanha #MessiNoÍbis.

Continua após a publicidade

O Atlético Goianiense retuitou uma publicação de um torcedor com a camisa da equipe e o Fortaleza avisou que os argentinos do elenco, o meia Mariano Vázquez e o atacante Franco Fragapane, já estão prontos para ensinar as “gírias cearenses” para Messi.

O @AdsonBatista não confirma e muito menos desmente tal informação! https://t.co/KtLIuTlFPE — Atlético Clube Goianiense (@ACGOficial) August 25, 2020 Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Vázquez e Fragapane já estão prontos pra te ensinar as gírias cearenses. Sem falar que ao lado do Rogério Ceni você vai ficar pertinho do tão sonhado título mundial. Vem ser feliz, Messi. 😅#MessiNoLaion pic.twitter.com/unSHHlzgjp — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) August 25, 2020

Continua após a publicidade

Apesar dos clubes não terem se manifestado até o momento, as torcidas de Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras eram as mais animadas nas redes sociais em relação a uma chance irreal de contratar Messi. Muitos atleticanos e palmeirenses pediram para os patrocinadores do clube, Rubens Menin e Leila Pereira, respectivamente, darem este presente para seus clubes. Contar com o jogador seis vezes melhor do mundo infelizmente ainda é um sonho alto demais para os padrões brasileiros. Dentre os sul-americanos, quem teria mais chance, ainda que remota, seria o Newell’s Old Boys, de Rosário, o time do coração do craque.