Messi não jogará mais pela seleção argentina em 2018

A seleção argentina de futebol não contará com sua principal estrela nas últimas partidas de 2018. De acordo com o jornalista Hernán Castillo, do TNTSports, Lionel Messi não jogará mais pelo time neste ano. Com a notícia, aumentam as suspeitas de uma nova aposentadoria do craque de 31 anos.

A Argentina enfrenta Guatemala e Colômbia nos dias 7 e 11 de setembro, nos Estados Unidos. Sem treinador, o time é dirigido pelo interino Lionel Scaloni, que não conseguiu convencer o camisa 10 a defender a seleção.

De acordo com informações do jornal catalão Sport, o jogador tomou a decisão com a intenção de relaxar a cabeça e se recuperar da última Copa do Mundo.

#TNTSports | @HernanSCastillo con información de ÚLTIMO MOMENTO: "Messi no vuelve a la Selección argentina para los amistosos. No renunció, pero no va a ser convocado en este semestre. Y hasta nuevo aviso no se sabe cuando va a jugar" pic.twitter.com/SuGyAZjnsF — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) August 14, 2018

Jogador do time principal da Argentina desde 2005, Lionel Messi chegou a anunciar sua aposentadoria em 2016, após o vice-campeonato da Copa América Centenário, a segunda seguida do jogador com o time. Abalado por ter perdido um dos pênaltis da decisão contra o Chile, o atacante afirmou que se ciclo com a camisa da seleção havia chegado ao final, mas voltou atrás menos de dois meses depois, voltando a ser convocado para jogos das Eliminatórias Sul-americanas. Tornou-se herói da classificação do time para a Copa, em vitória de 3 a 1 sobre o Equador, na qual marcou três gols. No Mundial, não teve bom desempenho, sob rumores de desentendimento com o técnico Jorge Sampaoli.