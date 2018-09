Messi: ‘Não imaginava Cristiano Ronaldo fora do Real Madrid’

O atacante Lionel Messi, do Barcelona, falou nesta segunda-feira à radio espanhola Catalunya que a ida de Cristiano Ronaldo para a Juventus deixa o Real Madrid ‘menos bom’. “Fiquei surpreso com a saída dele, não o imaginava fora do Real Madrid, tampouco que pudesse ir para a Juventus, pois se falava de outros clubes e não da Juve. Sem Cristiano o Real Madrid será menos bom e a Juventus se torna favorita ao título da Liga dos Campeões.”

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi passaram os últimos nove anos se enfrentando pelo Real Madrid e Barcelona. Desde 2008, cada um conquistou cinco títulos de melhor jogador do mundo.