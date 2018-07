O ex-presidente da Associação Argentina de Futebol (AFA) Armando Pérez criticou os jogadores da seleção nacional pelo mau relacionamento com os últimos treinadores que comandaram a equipe, em entrevista à rádio argentina Superdeportivo na última segunda feira.

“Este grupo fritou todos os técnicos que passaram pela seleção, Jorge Sampaoli foi só mais um deles”, afirmou Pérez. O dirigente também contou que aconselhou Edgardo Bauza, treinador contratado por ele em 2016. “Avisei Bauza para não se juntar com Messi, que tomasse suas decisões como treinador, mas era muito difícil se abster do grupo que foi formado”, contou.

Pérez assumiu a AFA em 2016, quando contratou Bauza, que permaneceu no comando da seleção argentina durante apenas 11 jogos. Em 2017, o dirigente passou o cargo de presidente para Claudio Tapia, que acertou com Jorge Sampaoli, treinador da Argentina na Copa do Mundo de 2018.

Durante o Mundial da Rússia, segundo o jornal argentino Clarín, os jogadores da Argentina tiveram diversos atritos com o treinador e pediram para ele não influenciar na escalação e na formação da equipe. Logo depois, um grupo de atletas, que incluía Lionel Messi, parou de falar com Sampaoli. A Argentina por pouco não passou da fase de grupos e foi eliminada nas oitavas de final. Sampaoli foi demitido logo após o fracasso.