Messi homenageia Maradona após golaço: ‘Até sempre, Diego’

De todas as incontáveis homenagens que Diego Armando Maradona, morto no último dia 25 aos 60 anos, recebeu nos últimos dias, poucas foram tão significativas quanto a de Lionel Messi neste domingo, 29. O atacante do Barcelona marcou um belo gol na vitória por 4 a 0 da equipe catalã sobre o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol e, na comemoração, vestiu uma camisa 10 do Newell’s Old Boys, seu time do coração, do período em que o ídolo atuou por lá.

Messi ergueu os braços aos céus e, depois da partida, mandou mais um recado a Maradona, a quem sempre se referiu como o maior de todos, evitando as comparações entre ambos, e com quem trabalhou na seleção argentina, entre 2009 e 2010, quando o veterano era o treinador. “Até sempre, Diego”, escreveu Messi na legenda da montagem de ambos com a 10 do Newell’s. Por ter tirado a camisa do Barcelona, Messi recebeu o cartão amarelo da arbitragem.

Uma incrível coincidência chamou a atenção dos fãs mais atentos dos dois gênios argentinos. O gol marcado por Messi, arrancando do centro e com um belo chute cruzado, foi muito parecido ao único tento de Maradona pelo Newell’s durante sua curta passagem pelo clube de Rosário, entre 1993 e 1994.

O gol de Messi hoje foi MUITO semelhante ao único gol de Maradona pelo Newells. Continua após a publicidade Curiosamente, Messi homenageou Diego com a camisa desse dia. pic.twitter.com/y6XxhMOo42 — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) November 29, 2020

Antes de vestir a camisa de Maradona, um gesto que já havia sido realizado pelo técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, Messi postou uma mensagem no dia da morte do ídolo. “Nos deixa, mas não se vai, porque Diego é eterno”, diz um dos trechos.

Além de Messi, marcaram pelo Barcelona na goleada o francês Antoine Griezmann, o brasileiro Philippe Coutinho e o dianamarquês Martin Braithwaite. O clube catalão é apenas o sétimo colocado da liga espanhola com 14 pontos, nove a menos que a líder Real Sociedad.