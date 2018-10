Messi fratura o braço e vai perder o clássico contra o Real Madrid

O Barcelona voltou a vencer após quatro partidas no Campeonato Espanhol, mas não teve muito o que comemorar. O camisa 10 e capitão da equipe Leo Messi sofreu uma lesão no braço direito logo aos 16 minutos do primeiro tempo da vitória sobre 4 a 2 sobre o Sevilla, no Camp Nou, e teve que ser substituído. O clube confirmou uma fratura, que vai afastar o craque argentino da equipe pelas próximas três semanas. Portanto, Messi não enfrenta a Internazionale pela Champions League na quarta-feira, nem o Real Madrid no próximo domingo.

Messi se machucou ao disputar uma bola com meio-campista Franco Vásquez do Sevilla e cair de mal jeito. Com muitas dores no cotovelo, o argentino até tentou voltar, mas não conseguiu seguir na partida, deixando o gramado direto para os vestiários. As primeiras informações eram de que o jogador havia sofrido uma lesão no ligamento, mas o Barcelona se posicionou através de sua conta no Twitter para informar a fratura no braço direito.

❗ [ÚLTIMA HORA] #Messi tiene una fractura en el radio del brazo derecho. El tiempo aproximado de baja es de tres semanas.#FuerzaLeo pic.twitter.com/K2Zy4zCdym — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 20, 2018

Para a sorte do Barcelona, a vitória já estava encaminhada. Logo aos dois minutos, Messi tabelou com Luis Suárez e deixou o brasileiro Philippe Coutinho na cara do gol para abrir o placar. Dez minutos depois, ele mesmo deixou sua marca, com um lindo gol de perna esquerda da entrada da área.

A vitória recolocou o Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol, com 18 pontos. O Sevilla era o líder e, com a derrota, caiu para a terceira colocação. O Real Madrid, em crise, é apenas o quinto colocado.