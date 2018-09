Ex-auxiliar de Diego Maradona na seleção argentina e ex-volante com passagens por Palmeiras, Flamengo e Santa Cruz, Alejandro Mancuso deu declarações controversas sobre a relação de Lionel Messi com a seleção argentina. Segundo Macuso, o craque do Barcelona fica “deprimido” durante algumas partidas da equipe nacional, da qual pediu um “descanso” depois de mais uma frustração na Copa do Mundo.

Mancuso, no entanto, defendeu Messi das acusações de que “escala” a seleção no lugar dos treinadores. “Messi não impõe nomes, isso é mentira, ele não faz nada disso. Ele tem outros defeitos, essa é a verdade. Há um momento que fica deprimido e não é possível entender”, afirmou à Super Deportivo Radio, de seu país. Mancuso foi auxiliar da seleção argentina entre 2010 e 2012.

Em defesa de Messi, Diego Maradona usou suas redes sociais para criticar seu ex-companheiro. “Mancuso disse que Messi se deprime. Eu gostaria de perguntar a ele (Mancuso) se ele ficou deprimido durante derrota por 4 a 0 para a Alemanha, quando recebia dinheiro da China que roubou de Maradona”, escreveu o ex-treinador em seu perfil.

A derrota de 4 a 0 para a Alemanha foi a última partida de Maradona no comando da Argentina, nas quartas de final da Copa de 2010. Nos anos seguintes Mancuso foi processado na China e por Maradona por falsificar a assinatura do ex-companheiro para promover eventos de showbol no país asiático.

(com Gazeta Press)