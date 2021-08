Messi faz jantar de despedida e recebe colegas do Barcelona

Lionel Messi, 34 anos, está aproveitando seus últimos dias em Barcelona. Neste sábado, 7, o craque argentino fez um jantar de despedida e reuniu alguns jogadores do clube espanhol como o zagueiro Piqué, o meio-campista Busquets, o lateral Jordi Alba e o atacante Kun Aguero.

Em uma rede social, Aguero postou uma foto com Messi e escreveu: “Tudo de bom no que vier, meu amigo. E sempre com esse sorriso. Eu te amo, pai”, disse.

O agora ex-jogador do Barcelona convocou uma coletiva para este domingo, 8, às 7h (de Brasília), no Camp Nou, quando deve se manifestar sobre sua saída do clube catalão.