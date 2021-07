Messi está oficialmente desempregado; Barcelona mantém otimismo

Mesmo que dure apenas alguns dias ou até mesmo horas, Lionel Messi deixou oficialmente de ser jogador do Barcelona, vinte e um anos depois de partir de sua cidade natal Rosário, ainda menino, rumo à Catalunha. Enquanto o jogador segue concentrado com a seleção argentina que disputa a Copa América no Brasil, o clube mantém otimismo acerca da renovação, mas nada foi confirmado.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

As últimas temporadas não foram calmas para Messi. Entre resultados frustrantes com o clube (não conquista a Liga dos Campeões desde 2015 e o Campeonato Espanhol desde 2019) e tensões quando o assunto era a continuidade no Barcelona, os debates que envolviam o argentino sempre falavam de um possível novo destino. Manchester City, Paris Saint-Germain e até o Inter Miami, dos EUA, apareciam como principais candidatos a tirar o craque do Camp Nou.

Bem verdade que nos últimos meses a situação se tornou mais favorável para sua permanência. Com a queda do ex-presidente Josep Maria Bartomeu e o retorno de Joan Laporta, com quem sempre manteve boa relação, o maior ídolo da história do clube encontrou mais vontade de seguir no Barcelona. O desejo de sua família, plenamente adaptada à Espanha, também pesa bastante.

Porém, o inusitado é que, neste momento, oficialmente, Lionel Messi está desempregado, pois no início desta quinta-feira, 1, o contrato do argentino com o Barcelona chegou ao fim. Logo, em teoria, o atleta poderia assinar livremente com qualquer outro clube. Porém, segundo diveraas fontes europeias, como o jornalista Fabrizio Romano, resta apenas a assinatura de um novo vínculo.

Com otimismo, o presidente Joan Laporta falou ao programa de rádio espanhol El Transistor sobre o assunto nesta quinta-feira. “Queríamos anunciar que Leo fica, mas ainda não podemos. Ele quer ficar e nós queremos que ele fique. Falta apenas o processo para decidirmos o melhor para ambas as partes.” Além disso, nos últimos jogos da temporada pelo clube, o craque demonstrou, em postura, um ânimo de jogar pelo clube, o que sinalizou para a eminente continuação de Messi no Barça.

Messi, de 34 anos, só vestiu a camisa do Barcelona profissionalmente. É o maior artilheiro da história do clube com 627 gols e, entre vários outros troféus, conquistou quatro Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes e 10 ligas espanholas.