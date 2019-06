Messi em BH: no Mineirão, craque já foi do céu ao inferno

BELO HORIZONTE – Lionel Messi conhece bem o Mineirão, onde nesta quarta-feira, 19, enfrentará o Paraguai, sob enorme pressão. O capitão argentino já fez três jogos no estádio e lá viveu momentos distintos. Já marcou um gol nos acréscimos para dar uma vitória para a Argentina na Copa do Mundo, já foi aplaudido pela torcida brasileira em um clássico contra o time de Dunga e também levou uma goleada para se esquecer.

A primeira vez em Belo Horizonte foi em 2008. O Brasil vinha em má fase após perder para Paraguai e Venezuela e enfrentou a Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Messi tinha apenas 20 anos e não havia sido melhor do mundo nenhuma vez, mas foi a grande estrela da noite. A boa atuação, que poderia ter resultado em uma vitória argentina se não fosse o goleiro brasileiro Júlio Cesar, rendeu aplausos ao atacante – e vaias e gritos de “burro” a Dunga. As arquibancadas gritaram o nome de Messi quando ele foi substituído no final do jogo, em uma forma de protesto pelo empate por 0 a 0.

Seis anos depois, o craque voltou a brilhar no final de um jogo no Mineirão. E dessa vez foi por um gol marcado. A Argentina enfrentou o Irã na fase de grupos da Copa do Mundo de 2014 e sofreu muito para segurar o adversário. Messi tirou do sufoco a torcida argentina que lotou o estádio com um chute de fora de área aos 46 minutos do segundo tempo. Vitória de 1 a 0 e vaga garantida para a próxima fase do Mundial. Era a consagração de Messi em solo mineiro. A melhor lembrança do jogador em Belo Horizonte.

Em 2016, a história foi bem diferente. Em mais um jogo das Eliminatórias entre Brasil e Argentina no estádio, o duelo entre Neymar e Messi chamava a atenção. O brasileiro marcou um gol, deu uma assistência e comandou a goleada por 3 a 0. Restou a Messi, inoperante diante da forte marcação da seleção, o silêncio de quem não podia explicar tamanha inferioridade.

Em situação semelhante, Messi e companhia voltam ao Mineirão nesta quarta-feira, 19. A Argentina perdeu na estreia da Copa América para a Colômbia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e busca a recuperação contra o Paraguai. A partida acontece às 21h30.