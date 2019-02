O atacante brasileiro Vinícius Junior, do Real Madrid, esquentou ainda mais o clima de rivalidade com o Barcelona ao falar da excepcional fase de Lionel Messi. Nesta semana, os maiores clubes da Espanha se enfrentam duas vezes seguidas, pela Copa do Rei e pela liga nacional, e, apesar de pregar enorme respeito pelo astro argentino, Vinícius disse não temer ninguém.

“Messi sempre está assim (em boa fase), é um jogador incrível, mas não assusta ninguém. Estamos prontos para o que vêm pela frente e nós também temos os melhores jogadores do mundo”, declarou o brasileiro de 18 anos, após a vitória do Real sobre o Levante por 2 a 1, neste domingo, 24, pelo Campeonato Espanhol.

Os dois rivais se enfrentarão duas vezes seguidas no estádio Santiago Bernabéu. Na quarta-feira, 27, será disputado jogo de volta das semifinais da Copa do Rei, três semanas após empate em 1 a 1 no Camp Nou. No sábado, 2, o Real tentará reduzir a vantagem do Barça na liderança do Campeonato Espanhol. O Real atualmente é terceiro colocado na competição, com 48 pontos, a nove do líder Barcelona.

“O clássico é sempre um jogo maravilhoso, sempre o melhor jogo para se jogar. Estamos prontos pelo que vem por aí e para vencer. São dois jogos muito importantes, e tê-los assim, em uma semana, é algo de que nós jogadores gostamos muito”, completou o ex-jogador do Flamengo, que vem sendo titular do time.