Messi e famíia tentam alugar castelo avaliado em R$ 300 milhões

Principal contratação do Paris Saint-Germain na temporada, o atacante argentino Lionel Messi, 34 anos, ainda procura um novo lar para viver na França. Segundo o jornal inglês The Sun, ele e sua esposa, Antonela Rocuzzo, negociavam para alugar o Palácio Rosa, moradia de luxo localizada nos arredores da capital francesa com valor estimado de 41 milhões de libras (299 milhões de reais pela cotação atual).

As negociações, segundo a publicação, travaram pelo aumento do preço do aluguel para 8.500 libras por mês (62.000 reais). Desde a chegada, Messi, a esposa e os três filhos estão hospedados no hotel Le Royal Monceau, com diárias a 17.000 libras (124.000 reais).

O Palácio Rosa tem mais de 2.000 m² e foi construído em 1899. O local conta com piscina interna, cinema, quadra de squash, academia, salão de jogos, além de 30 quartos. A sua localização fica apenas a 20 minutos do centro de Paris.

O ex-presidente da França, Charles de Gaulle, se hospedou no castelo por alguns dias durante a Segunda Guerra Mundial, em 1940.

No domingo, 19, o PSG venceu o Lyon por 2 a 1 neste domingo, 19, com um gol de Mauro Icardi no último minuto da partida, garantindo os 100% de aproveitamento em seis rodadas disputadas do Campeonato Francês, mas deixou escancarado o primeiro grande atrito do time “galáctico” que montou para esta temporada.

A cena da clara demonstração de incômodo de Lionel Messi com o treinador Maurício Pochettino ao ser subtituído por Hakimi, aos 30 minutos do segundo tempo, repercutiu por todo o mundo. Pochettino estendeu a mão para cumprimentar Messi, que não aceitou.

