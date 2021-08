Messi diz que obsessão por vencer nova Champions motivou ida ao PSG

1/16 Messi e o presidente do Paris Saint-Germain,Nasser Al-Khelaifi - (Stephane Sakutin/AFP) 2/16 Milhares de torcedores do PSG aguardam por Messi após a apresentação - (Bertrand Guay/AFP) 3/16 Parisienses tentam ver Messi durante a entrevista desta manhã - (Bertrand Guay/AFP) 4/16 Messi vestirá a camisa 30 no PSG - (PSG/Divulgação) 5/16 Camisas de Messi no PSG já são comercializadas - (Bertrand Guay/AFP) 6/16 Messi, o 'novo diamante' do PSG - (Paris Saint-Germain/Divulgação) 7/16 Novo reforço, Messi em sua primeira aparição em Paris - (Sameer Al-Doumy/AFP) 8/16 Messi observando a festa dos torcedores do PSG - (Christophe Petit Tesson/EFE) 9/16 Torcedores lotam o pequeno aeroporto de Le Bourget - (Christophe Petit Tesson/EFE) 10/16 Torcedores lotam o pequeno aeroporto de Le Bourget - (Christophe Petit Tesson/EFE) 11/16 Messi observando a festa dos torcedores do PSG - (Christophe Petit Tesson/EFE) 12/16 Torcedores lotam o pequeno aeroporto de Le Bourget - (Christophe Petit Tesson/EFE) 13/16 Torcedores lotam o pequeno aeroporto de Le Bourget - (Sameer Al-Doumy/AFP) 14/16 Messi observando a festa dos torcedores do PSG - (Sameer Al-Doumy/AFP) 15/16 Um torcedor verifica em seu celular o trajeto do voo em que Lionel Messi teria viajado de Barcelona para Paris, enquanto espera do lado de fora do estádio Parc des Princes - (Zakaria Abdelkafi/AFP) 16/16 Messi observando a festa dos torcedores do PSG - (Sameer Al-Doumy/AFP)

Lionel Messi repetiu ao menos por cinco vezes a palavra ganhar na chegada ao Paris Saint-Germain. Apresentado na manhã desta quarta-feira, 11, pelo clube francês, o jogador argentino falou pela primeira vez como atleta do clube expondo, abertamente, o desejo por aumentar a galeria de títulos na carreira – até aqui foram 35 pelo Barcelona e a última Copa América com a seleção argentina. A principal meta será a conquista de uma inédita Liga dos Campeões ao PSG.

“É um time basicamente pronto e ainda foram feitas contratações para a temporada. O PSG esteve perto de vencer a Champions em outras oportunidades e estou aqui para ajudar, dar o melhor, com muita vontade e sede de jogo. Nunca tive tanta vontade de jogar. Tenho o objetivo claro: quero uma Champions, e estou no lugar para ter uma chance desse título”, disse o jogador.

Com o Barcelona, Messi faturou a principal competição europeia de clubes por quatro vezes: nas temporadas 2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15. A última conquista, curiosamente, aconteceu ao lado de Neymar, seu amigo pessoal e antigo companheiro de Barcelona entre 2013 e 2017. Desde então, o jogador acumulou uma série de frustrações.

Na última temporada, o clube catalão caiu para o próprio PSG, nas oitavas, mas no ano anterior, com a fase final disputada em Lisboa, sucumbiu de forma catastrófica para o Bayern de Munique: 8 a 2. Antes, ainda acabou eliminado de forma surpreendente para o Liverpool, em Anfield, após vencer a primeira partida por 3 a 0. Problema que já havia acontecido em 2018 quando caiu para a Roma após construir vantagem confortável no primeiro jogo.

“Não é fácil. Às vezes, um time excelente, o melhor do mundo, pode não ganhar. Isso é futebol, em que pequenos detalhes podem te deixar fora de um torneio. A Champions é muito difícil, o PSG sabe disso. Tinha um time excelente e não conseguiu conquistar. É a competição onde os grandes se encontram”, afirmou.

“Qual a receita? Não sei. Um grupo forte e unido é fundamental, e sei que no PSG tem isso. E tem que ter um pouco de sorte no futebol. E ela precisa ser conquistada, precisa estar do nosso lado. Mas nem sempre o melhor time ganha, muitos não conseguiram. E por isso a Champions é um torneio tão gostoso de assistir”, acrescentou.

Questionado sobre o assunto, o presidente do clube, o empresário catariano Nasser Al-Khelaifi, mencionou que o objetivo do PSG é a conquista do troféu: “essa é a nossa meta, não escondemos de ninguém. Estamos nos esforçando por esse objetivo, mas vamos com calma, é preciso manter os pés no chão e trabalhar muito”.

Messi ainda falou brevemente sobre o novo tridente ofensivo, apelidado por franceses como MMN, alusivo a Messi, Mbappé e Neymar, elogiando aos companheiros, além de outros nomes como Di Maria e o italiano Marco Verratti. Aos 34 anos, disse ainda estar tão motivado a ganhar como no início de carreira.

“Obviamente que mudei muito, os anos se passaram. Mudei como pessoa, como jogador, muita experiência, vivi coisas boas e ruins. Mas como pessoa e jogador, meu crescimento foi muito grande. Tenho a mesma vontade, desejo de ganhar. Essa paixão trago desde criança. Quero dar o melhor de mim, como sempre fiz atrás dos objetivos”, explicou.

Após a entrevista, o jogador foi conduzido a um espaço para saudar centenas de torcedores que aguardavam por um contato. Desde domingo, parisienses passaram a ser presença constante no aeroporto de Bourget, destinado somente a voos privados e executivos, e no Parque dos Príncipes, estádio do clube, à espera do sonhado reforço. A polícia precisou intervir com grande operação e a instalação de gradis para controlar um potencial tumulto.

Ainda não há previsão para a sua estreia pelo novo clube. Messi admitiu que, após alguns dias parado, precisará realizar trabalhos de pré-temporada antes do primeiro ato com a camisa do Paris Saint-Germain.

O clube estreia na Ligue 1, o Campeonato Francês, neste sábado, 13, diante do Troyes, às 16h (de Brasília), no Stade de I’Aube.