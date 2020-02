Messi diz que Neymar deve pedir desculpas para retornar ao Barcelona

Lionel Messi reiterou o seu desejo de refazer a histórica parceria com Neymar no Barcelona, mas mandou um recado ao brasileiro: segundo o capitão do time, o ex-colega deveria pedir desculpas a torcida e diretoria pela forma como trocou o clube catalão pelo Paris Saint-Germain em 2017.

“É normal (que pessoas tenham ficado chateadas) pela maneira com que ele se foi, eu mesmo me incomodei na época. Tentamos convencê-lo a ficar”, contou Messi, em entrevista publicada nesta quinta-feira 20 pelo diário catalão Mundo Deportivo.“Ele está com muita vontade de voltar, sempre se mostrou arrependido. Ele fez muito para voltar e isso (pedir desculpas) seria o primeiro passo para tentar chegar”, completou Messi.

Neymar admitiu que na última janela de transferências se esforçou para retornar ao Barcelona, mas, diante das negociações frustradas, tem repetido que agora está focado no PSG. As especulações sobre uma possível volta, no entanto, não cessaram e, segundo Messi, as portas seguem abertas.

“Já disse muitas vezes, Ney é um dos melhores do mundo e adoraria que ele voltasse. É uma pessoa muito alegre, estava sempre contente, se divertia dentro e fora de campo, dava uma alegria diferente ao vestiário. (…) É um jogador muito desequilibrante no um contra um, faz gols…”, afirmou.

Publicidade

Confira, abaixo, a entrevista completa com Messi, que falou sobre as recentes polêmicas e garantiu que “não passa pela cabeça deixar o Barcelona”: