Messi diz que Barcelona tem mais ‘equilíbrio’ sem Neymar

Lionel Messi tinha ótima sintonia com Neymar em campo e se esforçou, sem sucesso, para que o amigo não deixasse o Barcelona. Seis meses depois da ida do brasileiro ao Paris Saint-Germain, porém, o craque argentino vê algo positivo com o desfalque no ataque: um maior “equilíbrio” na equipe catalã, que segue invicto e lidera com folga o Campeonato Espanhol.

“A saída do Neymar significou uma mudança na nossa forma de jogar. Perdemos muito potencial ofensivo, mas nos ajudou no sentido defensivo. Atualmente, estamos muito bem organizados no meio-campo, temos mais equilíbrio e isso nos faz mais fortes defensivamente”, afirmou Messi em entrevista à revista britânica World Soccer.

Sobre Cristiano Ronaldo, Messi disse que a relação é boa, mas não muito próxima. “Não sei se um dia seremos amigos. Amizades se constroem com o tempo. Não temos nenhuma relação porque só nos vemos nas noites de premiação, que é quando conversamos. Está tudo bem, mas nossas vidas não se cruzam com frequência.