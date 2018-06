Messi diz que Argentina pode vencer qualquer um na Copa

O craque Lionel Messi afirmou que a seleção argentina pode vencer “qualquer um” na Copa do Mundo da Rússia, em entrevista publicada pelo jornal Mundo Deportivo, nesta quinta-feira, e avaliou o francês Antoine Griezmann como um “grande jogador”, diante a rumores sobre sua possível ida para o Barcelona.

“Se não somos favoritos, trabalhamos duro e nos preparamos bem. Temos jogadores individuais de sobra para brigar de igual para igual com qualquer um”, garantiu Messi ao jornal catalão. A presença do jogador não rompeu a seca de títulos do país, que dura desde 1993. A Argentina foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2014 e das duas últimas edições da Copa América, de 2015 e 2016. “Tivemos má sorte de não ganhar nenhuma das três finais. E isso fez que tudo se manchasse um pouco”, afirmou Messi.

Na entrevista, o argentino também elogiou o jogador francês Griezmann, que está na mira do Barcelona para a próxima temporada. “É um dos grandes jogadores que está passando por um bom momento na carreira. Com os bons jogadores é fácil se entender”. O atacante, atualmente no Atlético de Madri revelou seguidas vezes que quer decidir seu futuro antes do início da Copa do Mundo.