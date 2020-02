Messi cobra Abidal por entrevista sobre ex-técnico: ‘Deveria dar nomes’

O diretor esportivo do Barcelona Eric Abidal entrou em conflito com Lionel Messi e tumultuou o ambiente do clube nesta terça-feira, 4. Ex-companheiro do argentino como jogador antes de se tornar dirigente, o francês deu uma entrevista ao jornal espanhol Sport e contou bastidores da demissão do antigo técnico, Ernesto Valverde. De acordo com Abidal, houve “motivos internos no vestiário” que culminaram na saída do treinador e “muitos jogadores não estavam satisfeitos, nem trabalhavam muito”.

As declarações irritaram Messi, que resolveu responder em uma publicação nos stories de sua conta no Instagram. O camisa 10 do clube catalão publicou uma foto da matéria, circulou em vermelho a parte em que Abidal se referia aos jogadores e escreveu que “cada um tem que ser responsável por suas tarefas e responder por suas decisões”.

“Os jogadores têm que cuidar do que acontece no campo. Além disso, somos os primeiros a reconhecer quando não estivemos bem. Os responsáveis pela diretoria esportiva também vem assumir suas responsabilidades sobre tudo o que fazem, e pelas decisões que tomam”, continuou Messi, deixando clara a insatisfação pela fala de Abidal.

O argentino terminou a crítica exigindo que o diretor esportivo fale os nomes dos jogadores que estavam insatisfeitos, pois senão estaria fazendo uma insinuação sobre o grupo todo e alimentando coisas que não são certas.