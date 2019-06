Messi canta o hino argentino pela primeira vez

Lionel Messi cantou o hino argentino e, sim, isso é uma notícia bombástica em seu país. O craque do Barcelona jamais havia entoado os versos da canção pátria e o fez na tarde desta sexta-feira, 28, no Maracanã, antes da partida diante da Venezuela, pelas quartas de final da Copa América.

Em entrevista ao canal TyC Sports em 2015, Messi, que tantas vezes foi acusado de “não sentir a camisa argentina” por ter se mudado ainda adolescente para a Espanha, explicou sua postura. “Não canto o hino de propósito. Quando começaram com as críticas, decidi não cantar. Nunca me importou. Quando toca eu sinto, cada um vive à sua própria maneira”, disse. Dias depois de completar 32 anos, o camisa 10 mudou de ideia.