Messi avisou ao Barcelona que deixará o clube, diz TV argentina

Bomba no futebol mundial. Lionel Messi, o maior ídolo da história do Barcelona, avisou à diretoria catalã que deixará o clube na próxima temporada, segundo informações divulgadas nesta terça-feira, 25, pela emissora argentina TyC Sports.

Ainda segundo o canal, o craque de 33 anos pretende se fazer valer de uma cláusula especial de seu contrato, que permite sua saída de forma gratuita antes da última temporada vigente. Seu contrato é válido até 2021 com a inatingível multa rescisória de 700 milhões de euros (mais de 4 bilhões de reais).

A insatisfação de Messi com a diretoria é pública há algumas temporadas e foi acentuada pelas eliminações traumáticas nas últimas edições da Champions. A temporada sem títulos nacionais e a goleada sofrida diante do Bayern de Munique há uma semana foram o estopim da crise no clube. Messi, porém, aguardava os primeiros passos de Ronald Koeman no comando do clube antes de tomar uma decisão. A conversa com o treinador holandês não agradou.

A decisão do argentino veio um dia depois de Koeman informar ao atacante Luis Suárez, melhor amigo de Messi, que ele será dispensado. Além do uruguaio, o desmanche do Barcelona, após o vexame contra o Bayern de Munique, também terá saída do zagueiro Samuel Umtiti, do lateral Junior Firpo e dos volantes Arturo Vidal e Ivan Rakitic.

O ex-zagueiro Carles Puyol, companheiro de Messi durante muitos anos, mandou um recado ao argentino. “Respeito e admiração, Leo. Todo o meu apoio, amigo”, escreveu, no Twitter. Luis Suárez respondeu ao post com aplausos.

👏👏 — Luis Suarez (@LuisSuarez9) August 25, 2020

Messi, portanto, deve deixar o Barcelona de forma melancólica, após uma derrota por 8 a 2, mas como o maior de sua história. O argentino, que chegou à Catalunha com 13 anos, marcou 634 gols em 731 jogos e conquistou 34 títulos (incluindo quatro Ligas dos Campeões). No Camp Nou, se consolidou como o maior craque de sua geração, obtendo o recorde de seis Bolas de Ouro.

Pela primeira vez, o mundo deve ver Messi com a camisa de um novo clube. Segundo vários veículos europeus, a a Inter de Milão largou na frente, mas a situação do argentino também é monitorada pelo Manchester City de Pep Guardiola, que foi campeão com o camisa 10 no Barcelona.

Em recente entrevista a PLACAR, Wagner Ribeiro, o agente de Neymar, falou sobre uma possível ida de Messi ao Paris Saint-Germain. Ofertas certamente não faltarão e Messi, pela primeira vez em sua carreira, deve ser a grande estrela da janela de transferências.