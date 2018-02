Mesmo suspenso, Guerrero será o camisa 9 do Flamengo

O Flamengo divulgou nesta sexta-feira a numeração oficial de seus atletas para a temporada 2018, com as presenças dos recém-contratados Henrique Dourado e Julio Cesar. O atacante, recém-contratado do Fluminense será o camisa 19, já que a 9 será mantida com o peruano Paolo Guerrero, mesmo suspenso até maio após cair no exame antidoping no jogo do Peru contra a Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

O goleiro Julio Cesar, que assinou um contrato de três meses com o clube, será o camisa 12 – o número, que representa a torcida, estava aposentado pelo clube, que abriu uma exceção para o retorno de três meses do ídolo. Diego Alves, que foi reforço do clube no meio da última temporada, continuará com o camisa 1.

O colombiano Marlos Moreno, que também chegou neste ano, fica com a 17. Felipe Vizeu, mesmo negociado com a Udinese, mantém a camisa 47 até sua saída, depois da Copa do Mundo.