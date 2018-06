O empate entre Brasil e Suíça na estreia da seleção na Copa do Mundo 2018 não adiou a festa dos torcedores na Vila Madalena, em São Paulo. Após a partida, muitos curtiram uma roda de samba na esquina das ruas Fradique Coutinho e a Aspicuelta.

Por ali, o lixo se acumula — principalmente garrafas de vidro. Os arredores estão limpos.

Segundo um agente da CET, não há previsão de liberação do trecho da rua Aspicuelta entre as ruas Mourato Coelho e Fidalga. Os quarteirões bloqueados para veículos foram os mais concorridos entre os torcedores, que fizeram questão de vestir verde e amarelo para acompanhar o jogo. A CET aguarda a multidão se dispersar, já que grande parte se mantém nos bares.

Com mesas esgotadas, muitos estabelecimentos cobriram suas áreas externas com bandeiras para que só os clientes assistissem à disputa, transmitida em telões instalados na área interna.

Ao fim do jogo, diversos vendedores de churrasco iniciaram as vendas, com espetinhos saindo por 7 reais, em média. O clima entre a Guarda Civil Metropolitana e os ambulantes, porém, deixou de ser pacífico após a partida, já que alguns comerciantes alegaram ter sido agredidos por guardas.

Apesar do grande movimento, as vendas de adereços da Copa (camisetas, chapéus e buzinas) foram fracas.