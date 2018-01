Mesmo com derrota nos EUA, Carille projeta Corinthians forte

O Corinthians perdeu sua segunda e última partida na Florida Cup ao cair diante do Rangers por 4 a 2 no último sábado, em Orlando, mas deixará os Estados Unidos com saldo positivo desta experiência. Pelo menos foi o que garantiu o técnico Fábio Carille após a partida.

“Foi uma semana boa em que a gente observou muito e trabalhou bastante para que a gente tenha um início promissor no Campeonato Paulista, que já começa quarta A gente sai daqui com muitas observações e pronto para estrear no campeonato”, declarou à Corinthians TV. “Foi positiva a nossa participação aqui pelo pouco tempo de trabalho.”

Diante do Rangers, o time paulista viveu dois momentos bem distintos. No primeiro tempo, com os titulares, jogou melhor que o rival escocês e abriu 2 a 0 de vantagem. Na etapa final, porém sofreu com a falta de entrosamento e a menor qualidade dos reservas e permitiu que o adversário marcasse quatro vezes para buscar a virada.

“No primeiro tempo, mesmo a gente estando pior fisicamente pelo pouco período de trabalho, é uma equipe que já se conhece, já está mais organizada dentro de campo, então sofre menos ou muitas vezes nem sofre durante a partida”, considerou Carille.

Apesar da virada arrasadora, o treinador evitou culpar os reservas pela derrota. “A minha avaliação em cima desses atletas do segundo tempo não é em cima do resultado, nem do jogo. Nós conhecemos muito bem todos, sabemos o que eles podem nos dar individualmente e também coletivamente.”

Agora, o Corinthians retorna ao Brasil para a reta final da preparação para o início do Campeonato Paulista. A equipe alvinegra estreia na competição já na próxima quarta-feira, quando recebe a Ponte Preta no Pacaembu.