Mesmo com derrotas, Malcom e Vinicius Jr. se destacam por Barça e Real

Real Madrid e Barcelona perderam na noite desta terça-feira em amistosos nos Estados Unidos, mas tiveram reforços brasileiros se destacando. Vinicius Júnior fez sua estreia pelo campeão europeu em derrota por 2 a 1 para o Manchester United e teve bom desempenho. Já o atacante Malcom marcou um dos gols do Barcelona em derrota de 4 a 2 para a Roma, clube pelo qual havia negociado sua controversa transferência antes da ida ao Barcelona. O outro foi marcado por outro brasileiro, Rafinha.

Vinícius Jr. foi escalado como titular ao lado de Benzema e Bale no ataque e causou transtorno para a defesa do time inglês. O jornal Marca elogiou o atacante, afirmando que ele tem “talento e potência, além de ousadia. Não é fácil fácil se destacar em sua primeira partida no Real. E ele conseguiu”. O jogador foi substituído aos 17 do segundo tempo, para a entrada de Oscar Arnaiz, jogador da base do clube. Os brasileiros Fred e Andreas Pereira, do United, também estiveram em campo.

No jogo do Barcelona, Rafinha marcou o primeiro gol, mas o foco estava em Malcom, por sua recente confusão com a Roma – chegou a ser anunciado como reforço do clube italiano, mas o Barcelona “atrevessou” a negociação. O atacante revelado pelo Corinthians marcou aos três minutos do segundo tempo, deixando o Barcelona na frente com placar de 2 a 1. O jogador cobrou uma falta perigosa antes de ser substituído aos 16 minutos por Carles Perez Sayol, jogador da base catalã. Sem o brasileiro em campo, a Roma marcou três gols e venceu o jogo. Os brasileiros Arthur e Marlon, do Barcelona, e Juan Jesus, da Roma, também participaram do amistoso.