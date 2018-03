Mesmo com Cristiano Ronaldo, Portugal leva 3 a 0 da Holanda

Em último amistoso antes da lista final de convocados para a Copa do Mundo, Portugal enfrentou a Holanda, que não se classificou ao Mundial, na cidade de Genebra, na Suíça, e foi derrotado por 3 a 0 na tarde desta segunda-feira.

Mesmo com Cristiano Ronaldo entre os titulares, a seleção portuguesa sucumbiu diante da pontaria dos holandeses. Dos quatro chutes a gol durante a partida, três entraram. Depay, Babel e Van Dijk marcaram no primeiro tempo, aos 11, 32 e 47 minutos.

Para piorar a situação, Portugal teve João Cancelo expulso com 16 minutos do segundo tempo, impedindo qualquer possibilidade de reação.

Portugal está no grupo B da Copa, ao lado de Espanha, Marrocos e Irã. Já a Holanda aguarda a disputa da Liga das Nações, no segundo semestre deste ano. No próximo, a equipe jogará as Eliminatórias para a Eurocopa de 2020.