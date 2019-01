Os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro estão reforçando seus elencos para a temporada 2019. Neste quarta-feira, 23, o Cruzeiro anunciou a chegada do meia Rodriguinho, ex-Corinthians, e o Flamengo confirmou a chegada de Bruno Henrique, que jogou pelo Santos na última temporada.

Nesse movimento entre clube, até o momento, destaques para a contratação do meia Giorgian De Arrascaeta, pelo Flamengo, por 76,4 milhões de reais junto ao Cruzeiro e ao Defensor, a mais cara desta janela até o momento. A segunda foi a compra do atacante Pablo, pelo São Paulo, por 26,6 milhões de reais junto ao Athletico Paranaense. Confira, abaixo, as movimentações dos 20 clubes da elite.

Confira quem chegou e quem já saiu:

Athletico Paranaense

Chegadas

Felipe Gedoz, meia (Goiás)

João Pedro, meia (Botafogo)

Léo Cittadini, volante (Santos)

Marco Rúben, atacante (Rosário Central-ARG)

Robson Bambu, zagueiro (Santos)

Tomás Andrade, meia (River Plate-ARG)

Saídas

Diego Ferreira, lateral direito (Fortaleza)

Felipe Alves, goleiro (Fortaleza)

Guilherme, meia (Corinthians)

Pablo, atacante (São Paulo)

Raphael Veiga, meia (Palmeiras)

Wanderson, zagueiro (Shimizu S-Pulse-COR)

Atlético-MG

Chegadas

Guga, lateral direito (Avaí)

Igor Rabello, zagueiro (Botafogo)

Jair, volante (Sport)

Maicon Bolt, atacante (Antalyaspor-TUR)

Matheus Mancini, zagueiro (Londrina)

Papagaio, atacante (Palmeiras)

Réver, zagueiro (Flamengo)

Vinícius, meia (Bahia)

Saídas

Alex Silva, lateral esquerdo (Avaí)

Danilo Barcelos, lateral esquerdo (Vasco)

Denilson, atacante (Al-Faisaly-ARA)

Edinho, atacante (Fortaleza)

Gabriel, zagueiro (Botafogo)

Juninho, zagueiro (Palmeiras)

Leonan, lateral esquerdo (Botafogo-SP)

Matheus Galdezani, volante (Internacional)

Avaí

Chegadas

Alex Silva, lateral esquerdo (Atlético-MG)

Gegê, meia (Adana Demispor-TUR)

João Paulo, meia (Tombense)

Julinho, lateral esquerdo/meia (Renofa Yamaguchi-JAP)

Lucas Frigeri, goleiro (CSA)

Vladimir, goleiro (Santos)

Saídas

Capa, lateral esquerdo (São Caetano)

Guga, lateral direito (Atlético-MG)

Judson, volante (San Jose Earthquakes-EUA)

Maurício Kozlinski, goleiro (Atlético-GO)

Renato, lateral direito (Chapecoense)

Rodrigão, atacante (Santos)

Bahia

Chegadas

Artur, atacante (Palmeiras)

Douglas, volante (Corinthians)

Ernando, zagueiro (Internacional)

Fernandão, atacante (Al-Wehda-ARA)

Guilherme, meia (Corinthians)

Iago, atacante (Confiança)

Matheus Silva, lateral direito (Paysandu)

Moisés, lateral esquerdo (Botafogo)

Rogério, atacante (Sport)

Shaylon, volante (São Paulo)

Saídas

Bruno, lateral direito (Internacional)

Douglas Grolli, zagueiro (Marítimo-POR)

Edson, volante (Ponte Preta)

Léo Pelé, lateral esquerdo (São Paulo)

Vinícius, meia (Atlético-MG)

Zé Rafael, meia (Palmeiras)

Botafogo

Chegadas

Alan Santos, volante (Tigres-MEX)

Alex Santana, volante (Paraná)

Diego Cavalieri, goleiro (sem clube)

Gabriel, zagueiro (Atlético-MG)

Gustavo Ferrareis, meia (Internacional)

Leandro Carvalho, atacante (Ceará)

Saídas

Arnaldo, lateral direito (Ponte Preta)

Brenner, atacante (Goiás)

Dudu Cearense, volante (sem clube)

Ezequiel, atacante (Sport)

Fernandes, volante (Guarani)

Igor Rabello, zagueiro (Botafogo)

João Pedro, meia (Athletico-PR)

Leandrinho, meia (Sport)

Lucca Mota, meia (CSA)

Luís Ricardo, lateral direito (Ponte Preta)

Matheus Fernandes, volante (Palmeiras)

Moisés, lateral esquerdo (Bahia)

Renatinho, meia (Goiás)

Rodrigo Lindoso, volante (Internacional)

Saulo, goleiro (Vila Nova)

Voictor Lindenberg, lateral esquerdo (Santa Cruz-RN)

Yago, zagueiro (Goiás)

Ceará

Chegadas

Charles, zagueiro (Paraná)

Chico, meia (Pohang Steelers-COR)

Cristovam, lateral direito (Suwon Samsung-COR)

Felipe, meia (Sanfrecce Hiroshima-JAP)

Fernando Sobral, meia (Sampaio Correa)

João Paulo, atacante (Criciúma)

Matheus Matias, atacante (Corinthians)

Richard, goleiro (Paraná)

Roger, atacante (Corinthians)

Vitor Feijão, atacante (Criciúma)

William Oliveira, meia (Sampaio Correa)

Willie, atacante (Servette-SUI)

Saídas

Arthur, atacante (Palmeiras)

Arnaldo, lateral direito (Ponte Preta)

Calyson, meia (São Caetano)

Everson, goleiro (Santos)

Felipe Azevedo, atacante (América-MG)

Leandro Carvalho, atacante (Botafogo)

Patrick, zagueiro (Vila Nova)

Richardson, volante (Kashiwa Reysol-JAP)

Chapecoense

Chegadas

Augusto César, volante (Querétaro-MEX)

Aylon, atacante (América-MG)

João Ricardo, goleiro (América-MG)

Joilson, zagueiro (Oeste)

Júlio César, atacante (Atlético-GO)

Lourency, atacante (Brasil de Pelotas)

Renato, lateral direito (Avaí)

Saídas

Fabrício Bruno, zagueiro (Cruzeiro)

Jandrei, goleiro (Genoa-ITA)

Leandro Pereira, atacante (Matsumoto Yamaga-JAP)

Lucas Mineiro, volante (Vasco)

Rafael Thyere, zagueiro (Grêmio)

Corinthians

Chegadas

André Luís, atacante (Ponte Preta)

Giovanni Augusto, meia (Vasco)

Gustavo, atacante (Fortaleza)

Gustavo Mosquito, atacante (Coritiba)

Manoel, zagueiro (Cruzeiro)

Mauro Boselli, atacante (León-MEX)

Michel Macedo, lateral direito (Las Palmas-ESP)

Ramiro, volante (Grêmio)

Richard, meia (Fluminense)

Sornoza, meia (Fluminense)

Saídas

Caíque França, goleiro (Oeste)

Carlinhos, atacante (Novorizontino)

Danilo, meia (Vila Nova)

Douglas, volante (Bahia)

Emerson Sheik, atacante (aposentou-se)

Fellipe Bastos, volante (Vasco)

Guilherme, meia (Bahia)

Júnior Dutra, atacante (Al Nasr-EAU)

Mantuan, lateral direito/volante (Ponte Preta)

Marquinhos Gabriel, meia (Cruzeiro)

Marlone, meia (Goiás)

Matheus Matias, atacante (Ceará)

Matheus Vidotto, goleiro (Figueirense)

Moisés, lateral esquerdo (Bahia)

Paulo Roberto, volante (Fortaleza)

Rodrigo Figueiredo, meia (Joinville)

Roger, atacante (Ceará)

Vilson, zagueiro (aposentou-se)

Yago, zagueiro (Goiás)

Cruzeiro

Chegadas

Dodô, lateral esquerdo (Santos)

Fabrício Bruno, zagueiro (Chapecoense)

Jadson, volante (Fluminense)

Luís Orejuela, zagueiro (Ajax-HOL)

Marquinhos Gabriel, meia (Corinthians)

Renato Kayser, atacante (Atlético-GO)

Rodriguinho, meia (Pyramids-EGI)

Saídas

Alex, meia (sem clube)

Arrascaeta, meia (Flamengo)

Bruno Silva, volante (Fluminense)

Ezequiel, lateral direito (Fluminense)

Hernán Barcos, atacante (sem clube)

Mancuello, meia (Toluca-MEX)

Manoel, zagueiro (Corinthians)

Pará, lareral direito (Botafogo-SP)

Rafael Sóbis, atacante (Internacional)

CSA

Chegadas

Amaral, volante (Boa Esporte)

Fabrício, goleiro (Boa Esporte)

Gerson, zagueiro (Lechia Gdansk-POL)

Hiago, atacante (Kalmar-SUE)

Jhonnatan, volante (Náutico)

João Carlos, goleiro (CRB)

Joazi, lateral direito (Náutico)

Lucca Mota, meia (Botafogo)

Luciano Castán, zagueiro (Al-Khor-CAT)]

Lohan, atacante (Friburguense)

Matheus Sávio, meia (Flamengo)

Mauro Silva, volante (Bonsucesso)

Patrick Fabiano, atacante (Al-Salmiya-KWA)

Pedro Rosa, lateral esquerdo (Sertãozinho)

Ramon, atacante (Fluminense)

Régis, lateral direito (sem clube)

Thiaguinho, atacante (Ponte Preta)

Saídas

Boquita, volante (Brasil de Pelotas)

Daniel Costa, meia (Criciúma)

Lucas Frigeri, goleiro (Avaí)

Michel Douglas, atacante (Vila Nova)

Neto Berola, atacante (América-MG)

Walter, atacante (São Bento)

Flamengo

Chegadas

Alex Muralha, goleiro (Albirex Niigata-JAP)

Arrascaeta, meia (Cruzeiro)

Bruno Henrique, atacante (Santos)

Rodrigo Caio, zagueiro (São Paulo)

Gabriel Barbosa, atacante (Santos)

Saídas

Geuvânio, atacante (Tianjin Quanjian-CHN)

Lucas Paquetá, meia (Milan-ITA)

Marlos Moreno, atacante (Manchester City-ING)

Matheus Savio, meia (CSA)

Réver, zagueiro (Atlético-MG)

Rômulo, volante (Grêmio)

Ronaldo, volante (Santos)

Thiago, goleiro (Atlético-GO)

Fluminense

Chegadas

Agenor, goleiro (Guarani)

Bruno Silva, volante (Cruzeiro)

Caio Henrique, meia (Paraná)

Ezequiel, lateral direito (Cruzeiro)

Luis Felipe, atacante (Internacional)

Luiz Fernando, volante (Minnesota United-EUA)

Mascarenhas, lateral esquerdo (Atlético-GO)

Maranhão, atacante (Goiás)

Mateus Gonçalves, meia (Sport)

Matheus Ferraz, zagueiro (América-MG)

Matheus Pato, atacante (Samorin-EVQ)

Nathan, zagueiro (Kashiwa Reysol-JAP)

Robinho, atacante (América-MG)

Yony González, meia (Junior Barranquilla-COL)

Saídas

Ayrton Lucas, lateral esquerdo (Spartak Moscou-RUS)

Cabezas, atacante (Emelec-EQU)

Dodi, volante (Criciúma)

Felipe Amorim, atacante (Guarani)

Fernando Neto, volante (Paraná)

Jadson, volante (Cruzeiro)

Julio Cesar, goleiro (Grêmio)

Júnior Dutra, atacante (Al Nasr-EAU)

Kayke, atacante (Yokohama Marinos-JAP)

Léo, lateral direito (sem clube)

Marcos Junior, atacante (Yokohama Marinos-JAP)

Matheus Alessandro, atacante (Fortaleza)

Ramon, atacante (CSA)

Richard, meia (Corinthians)

Sornoza, meia (Corinthians)

Fortaleza

Chegadas

Carlinhos, lateral esquerdo (América-MG)

Diego Ferreira, lateral direito (Athletico-PR)

Edinho, atacante (Atlético-MG)

Felipe Alves, goleiro (Athletico-PR)

Gabriel Dias, volante (Internacional)

Juan Quintero, zagueiro (Deportivo Cali-COL)

Júnior Santos, atacante (Ponte Preta)

Madson, meia (Al-Khor-CAT)

Matheus Alessandro, atacante (Fluminense)

Patrick, zagueiro (Oeste)

Paulo Roberto, volante (Corinthians)

Pedro Júnior, atacante (Kashima Antlers-JAP)

Santiago Romero, volante (Nacional-URU)

Saídas

Adalberto, zagueiro (ABC)

Anderson Uchôa, volante (Ferroviária)

Diego Jussani, zagueiro (América-MG)

Gabriel Félix, goleiro (Vasco)

Gustavo, atacante (Corinthians)

Igor Henrique, volante (Ponte Preta)

Jean Patrick, meia (sem clube)

Ligger, zagueiro (Oeste)

Nenê Bonilha, volante (Tiburones Rojos-MEX)

Pablo, volante (sem clube)

Goiás

Entradas

Brenner, atacante (Botafogo)

Geovane, volante (Vila Nova)

Júnior Brandão, atacante (Atlético-GO)

Kevin, lateral direito (Guarani)

Leandro Barcia, atacante (Nacional-URU)

Loyola, lateral esquerdo (Melgar-PER)

Marcinho, atacante (São Bento)

Marlone, meia (Sport)

Rafael Vaz, zagueiro (Universidad de Chile-CHI)

Renatinho, meia (Botafogo)

Sidão, goleiro (São Paulo)

Yago, zagueiro (Corinthians)

Saídas

Breno, lateral esquerdo (sem clube)

Caíque Sá, lateral direito (Joinville)

Edcarlos, zagueiro (Vitória)

Ernandes, lateral esquerdo (sem clube)

Felipe Gedoz, meia (Athletico-PR)

Giovanni, meia (Coritiba)

Lucão, atacante (sem clube)

Maranhão, atacante (Fluminense)

Paulo Henrique, goleiro (Cuiabá)

Renato Cajá, meia (sem clube)

Robinho, atacante (Náutico)

Tiago Luís, atacante (São Bento)

Victor Ramos, zagueiro (Guarani)

Grêmio

Entradas

Felipe Vizeu, atacante (Udinese-ITA)

Joanderson, atacante (Criciúma)

Julio Cesar, goleiro (Fluminense)

Rafael Thyere, zagueiro (Chapecoense)

Rômulo, volante (Flamengo)

Walter Montoya, meia (Cruz Azul-MEX)

Saídas

Bruno Grassi, goleiro (Criciúma)

Bressan, zagueiro (Dallas-EUA)

Douglas, meia (sem clube)

Marcelo Grohe, goleiro (Al Ittihad-ARA)

Ramiro, volante (Corinthians)

Internacional

Entradas

Alemão, lateral direito (sem clube)

Andrigo, meia (Sport)

Bruno, lateral direito (Bahia)

Guilherme Parede, atacante (Coritiba)

Matheus Galdezani, volante (Atlético-MG)

Neílton, atacante (Vitória)

Rafael Sóbis, atacante (Cruzeiro)

Rodrigo Lindoso, volante (Botafogo)

Tréllez, atacante (São Paulo)

Valdívia, meia (Al Ittihad-ARA)

Saídas

Alisson Farias, atacante (Sport)

Alex Santana, volante (Botafogo)

Cláudio Winck, lateral direito (Vasco)

Ernando, zagueiro (Bahia)

Fabiano, lateral direito (Palmeiras)

Gabriel Dias, volante (Fortaleza)

Leandro Damião, atacante (Kawasaki Frontale-JAP)

Luis Felipe, atacante (Fluminense)

Gustavo Ferrareis, meia (Botafogo)

Rossi, atacante (Shenzhen Jianlibao-CHN)

Palmeiras

Chegadas

Arthur, atacante (Ceará)

Carlos Eduardo, atacante (Pyramids-EGI)

Fabiano, lateral direito (Internacional)

Felipe Pires, atacante (Hoffenheim-ALE)

Juninho, zagueiro (Atlético-MG)

Matheus Fernandes, volante (Botafogo)

Raphael Veiga, meia (Athletico-PR)

Ricardo Goulart, atacante (Guangzhou Evergrande-CHN)

Zé Rafael, meia (Bahia)

Saídas

Allione, meia (Rosário Central-ARG)

Artur, atacante (Bahia)

Matheus Sales, volante (Novorizontino)

Nico Freire, zagueiro (sem clube)

Papagaio, atacante (Atlético-MG)

Vitinho, meia (São Caetano)

Santos

Chegadas

Aguilar, zagueiro (Atlético Nacional-COL)

Douglas, volante (Flamengo)

Everson, goleiro (Ceará)

Felipe Aguilar, zagueiro (Atlético Nacional-COL)

Lucas Braga, atacante (Luverdense) – chega em junho

Rodrigão, atacante (Avaí)

Yeferson Soteldo, meia (Huachipato-CHI)

Saídas

Bruno Henrique, atacante (Flamengo)

Bryan Ruíz, meia (sem clube)

Dodô, lateral esquerdo (Cruzeiro)

Gabriel Barbosa, atacante (Flamengo)

Léo Cittadini, volante (Athletico-PR)

Matheus Oliveira, meia (Ponte Preta)

Robson Bambu, zagueiro (Athletico-PR)

Romário, lateral esquerdo (Red Bull Brasil)

Sabino, zagueiro (Coritiba)

Vladimir, goleiro (Avaí)

São Paulo

Chegadas

Biro Biro, atacante (Shanghai Shenxin-CHN)

Igor Vinícius, lateral direito (Ponte Preta)

Hernanes, meia (Hebei Fortune-CHN)

Léo Pelé, lateral esquerdo (Bahia)

Pablo, atacante (Athletico-PR)

Tiago Volpi, goleiro (Querétaro-MEX)

Willian Farias, volante (Vitória)

Saídas

Auro, lateral direito (Toronto-CAN)

Lucas Perri, goleiro (Crystal Palace-ING)

Rodrigo Caio, zagueiro (Flamengo)

Sidão, goleiro (Goiás)

Shaylon, volante (Bahia)

Thomaz, meia (Bolívar-BOL)

Tréllez. atacante (Internacional)

Vasco

Chegadas

Alan Cardoso, lateral esquerdo (ABC)

Bruno César, meia (Sporting-POR)

Cláudio Winck, lateral direito (Internacional)

Danilo Barcelos, lateral esquerdo (Atlético-MG)

Fellipe Bastos, volante (Sport)

Gabriel Félix, goleiro (Fortaleza)

Guilherme Costa, meia (Vitória)

Lucas Mineiro, volante (Chapecoense)

Raúl Cáceres, lateral direito (Cerro Porteño-PAR)

Ribamar, atacante (Pyramids-EGI)

Yan Sasse, meia (Coritiba)

Saídas

Andrés Ríos, atacante (sem clube)

Desábato, meia (Cerezo Osaka-JAP)

Evander, meia (Midtjylland-DIN)

Fabrício, lateral esquerdo (sem clube)

Giovanni Augusto, meia (Corinthians)

Jomar, zagueiro (Oriente Petrolero-BOL)

Kelvin, atacante (Porto-POR)

Lenon, lateral direito (Guarani)

Martín Silva, goleiro (Libertad-PAR)

Thalles, atacante (Ponte Preta)