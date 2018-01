Santos anuncia técnico Jair Ventura; siga o mercado da bola

A maioria dos clubes do Brasil se apresenta nesta quarta-feira para o início da pré-temporada de 2018 com várias mudanças em relação aos times do ano passado. O campeão nacional Corinthians, por exemplo, perdeu Jô, Arana e Pablo e busca peças de reposição. O Grêmio, campeão da Libertadores, também sofreu um desfalque no ataque. O mercado na Europa também está movimentado, com especulações envolvendo atletas brasileiros. Confira, abaixo, as negociações já confirmadas:

Mudanças técnicas no Santos

O Santos anunciou oficialmente a chegada do técnico Jair Ventura, que deve ser apresentado na quinta-feira. No mesmo momento, o clube anunciou as dispensas de Elano e Marcelo Fernandes.

Fernandinho deixa o Grêmio

Um dos destaques do Grêmio na conquista da Copa Libertadores, o veloz ponta esquerda assinou contrato de dois anos com o Chongqing Lifan.

No novo clube, Fernandinho será companheiro dos compatriotas Hyuri (ex-Botafogo e Atlético-MG) e Alan Kardec.

Aloísio deixa o Hebei Fortune

Aloísio “Boi Bandido” pode estar de saída do futebol chinês. O atacante deixou nesta quarta o Hebei Fortune, clube que defendia desde 2016, após ficar sem contrato. Esse foi o segundo time chinês do atacante, que pode seguir no país.

Jô apresentado no Japão

O atacante Jô, campeão e artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians foi apresentado na manhã desta quarta-feira pelo Nagoya Grampus.

Paraná apresenta pacotão

De volta à série A após onze anos, o Paraná Clube apresentou cinco reforços nesta quarta-feira: o goleiro Luis Carlos (ex-Vila Nova), os zagueiros Néris (ex-Sport) e Charles (ex-Joinville), o meia Alex Santana (ex-Internacional) e o atacante Diego Gonçalves (ex-Internacional).

Vinícius Tanque no Atlético-GO

O atacante Vinícius Tanque, ex-Botafogo, foi anunciado pelo Atlético-GO nesta quarta-feira, como reforço para a temporada em que o time disputará novamente a Série B do Campeonato Brasileiro.

Bernardo no Ipatinga

Sonhando alto na segunda divisão mineira, o Ipatinga anunciou a contratação de Bernardo, ex-Vasco, Palmeiras, Santos e Cruzeiro.