Menotti, de 80 anos, retorna à seleção argentina como diretor

César Luis Menotti, treinador da seleção argentina no inédito título da Copa do Mundo de 1978, foi surpreendentemente anunciado nesta segunda-feira, 14, como diretor de seleções nacionais da federação de futebol do país (AFA). Ele será o segundo homem na hierarquia da entidade, abaixo apenas do presidente Claudio “Chiqui” Tapia.

Aos 80 anos, ele terá responsabilidade sobre todas as seleções, do sub-15 à adulta, e participará de decisões importantes, a situação do técnico Lionel Scaloni, que demonstrou bons resultados como “interino” e pode permanecer no cargo, e “negociar” o retorno do astro Lionel Messi ao time, o que deve acontecer na Copa América do Brasil.

“O ex-treinador da Argentina César Luis Menotti será diretor de seleções nacionais. Começará na sua função no dia 1º de fevereiro. Bem-vindo à sua casa, César!”, escreveu a Associação do Futebol Argentino no Twitter, em texto ilustrado com uma fotografia de Menotti com o presidente da entidade, Claudio Tapia.

Jogador de futebol durante as décadas de 60 e 70 (atuou no Brasil, por Santos e Juventus), Menotti se consagrou como técnico. Considerado um grande pensador do esporte – durante muito tempo a Argentina se dividiu entre os menottistas e bilardistas (o jogo vistoso e ofensivo de Menotti em oposição ao pragmatismo do técnico Carlos Bilardo), Menotti dirigiu a seleção argentina de 1974 a 1982 e, além do título na Copa de 1978, faturou também o Mundial sub-20 de 1979, com uma equipe liderada por Diego Armando Maradona.

O ex-treinador comandou também equipes como Boca Juniors, River Plate, Independiente, Barcelona, Atlético de Madrid e a seleção do México, além de ter levado o Huracán ao único título argentino do clube fora da era amadora. Atualmente, dirige uma escola virtual de treinadores.

(com agência EFE)