Membro da comissão técnica do Remo agride árbitro com caneta

Após a derrota do Remo para o Santa Cruz por 2 a 0, domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o preparador de goleiros do time paraense, Juninho, agrediu o quarto árbitro Nielson Nogueira Dias com uma caneta.

No finalzinho, o volante Vacaria foi expulso. Mas reparem no membro da comissão técnica do Remo. Ele agrediu o 4° árbitro, pelas costas, usando uma caneta. Aí não… Jogo encerrado no Arruda e o Santa Cruz venceu por 2×0. pic.twitter.com/5OpnES2Wbr — Goleada Info 🇧🇷 (@goleada_info) July 8, 2018

O final do jogo teve confusão e os jogadores Geandro e Vacaria, do Remo, foram expulsos. O time paraense é o último colocado da competição e a derrota complicou ainda mais a equipe.

