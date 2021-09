Melhora de Pelé e brasileiros na Europa: o resumo do fim de semana

O fim de semana contou com boas notícias fora das quatro linhas e com brasileiros brilhando nos gramados. Mesmo ainda hospitalizado, após ser submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon direito, Pelé mostrou que está se recuperando bem e já fazendo fisioterapia. Dentro de campo, Neymar marcou e ajudou o Paris Saint-Germain a vencer de virada pelo Francês, e Vinícius Júnior deixou sua marca no triunfo do Real Madrid. No Brasileirão, o Atlético Mineiro venceu e segue líder isolado. Por fim, o mundo árabe não conta mais com o técnico Mano Menezes e com o volante Paulinho. Confira, abaixo, um resumo do melhor do fim de semana.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Melhora de Pelé

O último fim de semana foi de excelentes notícias sobre o Rei do Futebol. No sábado, 18, Pelé foi filmado pela filha Kely Nascimento enquanto fazia fisioterapia e, no domingo, 19, celebrou nos corredores do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, fazendo o tradicional soco no ar.

Brasileiros na Europa

No apagar das luzes, o PSG conseguiu uma importante vitória de virada contra o Lyon por 2 a 1, no Parque dos Príncipes, pela sexta rodada do Campeonato Francês. Paquetá abriu o placar para os visitantes, mas Neymar, de pênalti, empatou e Icardi, no último minuto, garantiu a vitória para o time de Paris, que segue líder com seis vitórias em seis partidas.

Já no Campeonato Espanhol, o Real Madrid segue líder, com 13 pontos, e invicto. Neste domingo, 19, a equipe de Carlo Ancelotti visitou o Valencia, no Mestalla, pela quinta rodada da competição, e venceu de virada por 2 a 1. Duro abriu o placar para os mandantes, mas Vinícius Júnior e Benzema garantiam a vitória para os visitantes. O brasileiro, inclusive, deu a assistência para o gol do francês

Pelo Inglês, o Chelsea venceu o Tottenham por 3 a 0, em pleno Tottenham Hotspur Stadium. O brasileiro Thiago Silva abriu o placar, e N’Golo Kanté e Antonio Rudiger fecharam o marcador.

Continua após a publicidade

Mundo árabe

O volante Paulinho, ex-Corinthians, está sem clube. No fim de semana, o jogador de 33 anos rescindiu seu contrato com o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Segundo o time, o fim do vínculo foi em comum acordo. No mesmo período, o técnico Mano Menezes anunciou sua saída do Al-Nassr, da Arábia Saudita, após pouco mais de cinco meses no cargo e 10 partidas disputadas, com sete vitórias, um empate e duas derrotas.

Continua após a publicidade

Líder isolado

O Atlético-MG segue em excelente fase no Campeonato Brasileiro. Pela 21ª rodada da competição, o clube mineiro recebeu o Sport, no Mineirão, e venceu por 3 a 0, com um gol de Hulk, outro de Diego Costa e, no último minuto, de Vargas. Assim, os comandados de Cuca chegam a décima partida seguida sem perder -somando os jogos da Libertadores e da Copa do Brasil- e disparam na liderança do Brasileirão, com 45 pontos, sete a mais que o vice-líder Palmeiras.

🐔 E o #Galo ganhou, hein? ⚽ O #Galo ganhou e os 3 gols estão passando agora na sua TL. Que show, Massa! pic.twitter.com/Y9UNCmZoLT — Atlético 😷 (@Atletico) September 19, 2021

Continua após a publicidade

Crise na Juventus

A maior campeã do Campeonato Italiano vive fase complicada. Neste domingo, 19, a Juventus recebeu o Milan pela quarta rodada da competição, em Turim, e empatou por 1 a 1. O time da casa abriu o placar com Morata e os visitantes empataram com Rebic.

Continua após a publicidade