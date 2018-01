Meia espanhol agradece City por liberação após drama pessoal

O meio-campista espanhol David Silva, capitão do Manchester City, usou as redes sociais nesta quarta-feira para explicar o motivo de sua ausência em recentes partidas do líder do Campeonato Inglês. O jogador esteve em seu país natal para apoiar a esposa, que sofreu complicações em sua gravidez. Nesta manhã, Silva agradeceu a compreensão do City e o apoio dos fãs e revelou que seu filho, Mateo, nasceu de forma prematura.

“Quero agradecer a todas as demonstrações de carinho recebidas nestes dias, em especial a meus companheiros, o treinadores e o clube por compreender a situação. Também quero dividir com vocês o nascimento de meu filho Mateo, que chegou de forma prematura extrema e que está superando seus primeiros dias graças à atenção dos médicos”, escreveu o jogador da seleção espanhola.

Silva ficou fora dos jogos contra Tottenham, Leicester City, Newcastle e Crystal Palace e retornou ao time nesta terça, na vitória por 3 a 1 sobre o Watford. O técnico Pep Guardiola, no entanto, disse que voltará a liberar Silva caso o jogador peça.

“Estamos muito felizes por o David estar de volta, não sabemos por quanto tempo, mas ele fez uma excelente exibição (…) Ele está livre para ficar ou ir (à Espanha), depende dele. Ele quer ficar porque gosta de jogar, mas a família é a coisa mais importante na vida”, afirmou Gurdiola. Ainda invicto, o Manchester City lidera a liga inglesa com incríveis 62 pontos, 15 a mais que o rival United.