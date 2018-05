Meia do PSG se recusa a fazer parte da lista de suplentes da França

O meio-campista do Adrien Rabiot, do Paris Saint-Germain, ficou magoado por não figurar na lista de 23 convocados pelo técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, para a Copa do Mundo da Rússia, e comunicou que se recusou a fazer parte do grupo de jogadores suplentes.

Em carta enviada à Federação Francesa de Futebol (FFF), cujo conteúdo foi divulgado nesta quarta-feira pelo jornal L’Équipe, o jogador de 23 anos anunciou que não deseja estar no grupo de 12 atletas ao qual Deschamps poderia recorrer em caso de lesão ou qualquer outra eventualidade envolvendo os 23 convocados. Ele pretende aproveitar suas férias e não seguir alimentando uma esperança que muito provavelmente não se concretizará.

A decisão de Rabiot pode lhe trazer consequências negativas no futuro, sobretudo devido ao temperamento do técnico Deschamps, que diversas vezes demonstrou não tolerar nenhuma pressão ou indisciplina dos jogadores.

Ao informar a lista de convocados para a Copa do Mundo na quinta-feira, Deschamps reconheceu o bom futebol que Rabiot tinha desenvolvido nesta temporada com o PSG, mas não o convocou. O jogador, segundo o “L’Équipe”, decidiu escrever à FFF, contrariando conselhos de seu entorno.