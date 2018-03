Meia do PSG: ‘Gastamos 400 milhões de euros e fomos eliminados’

O meia alemão Julian Draxler, que jogou apenas onze minutos na eliminação do Paris Saint-Germain para o Real Madrid, nas oitavas de final da Liga dos Campeões – nesta terça-feira – fez críticas abertas ao próprio clube, atingindo indiretamente o proprietário do clube, o sheik Nasser Al-Khelaifi, e o técnico Unai Emery. Logo após a partida, o jogador participou de um programa na televisão alemã ZDF, com presença do ex-goleiro Oliver Kahn, e não poupou as palavras.

“O Real Madrid jogou tranquilamente, não estavam nervosos. Nós rodamos a bola, mas não é o suficiente para ganhar. Se está perdendo por 3 a 1 (resultado do jogo de ida), tem que pressionar o adversário. Não apenas tocar a bola e esperar que o gol caia do céu”, reclamou o meia. O time espanhol marcou o primeiro gol e o time francês perdeu Verratti expulso. Mesmo assim, a equipe francesa chegou ao empate, mas na visão do alemão “faltou sensibilidade pois o empate não mudava nada” para o time francês.

“No último verão, gastamos 400 milhões de euros e disseram que haveria uma mudança, mas no final fomos eliminados”, completou, questionando o modelo de gestão do clube, que está fora da Liga dos Campeões, mas ainda lidera o Campeonato Francês e disputa a Copa da França e Copa da Liga Francesa. Na janela de transferência no começo da temporada, o clube gastou 222 milhões de euros com Neymar e cerca de 180 milhões de euros com Mbappé.