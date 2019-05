Meia do Athletico-PR denuncia racismo de torcedores do River Plate

O meia Nikão, do Athletico-PR, revelou nesta quinta-feira, 23, os insultos racistas que recebeu, em suas redes sociais, de fãs do River Plate. Os torcedores argentinos se irritaram depois da vitória do time paranaense, por 1 a 0, na Arena da Baixada, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana.

O jogador expôs comentários, em sua conta no Instagram, onde foi chamado de ‘macaco’ e ‘negro de m****’. “Lamentável, em pleno 2019, ainda existir esses tipos de coisas. Sou negro com muito orgulho”, desabafou Nikão.

Izabela Sampaio, esposa de Nikão, saiu em defesa do meia. “Não é a primeira vez que meu marido sofre a covardia de um racista. Vivemos em um mundo onde ainda existem pessoas que são piores do que porcos. Isso me envergonha e me entristece. A única coisa que nos faz diferentes é o que carregamos em nossa alma”, disse, na web.

O Athletico jogará novamente contra o River Plate na próxima quinta-feira, 30, no estádio Monumental de Nuñez, pelo jogo de volta da Recopa. A competição premia o vencedor do duelo entre os atuais campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana. As duas equipes ainda podem se enfrentar em uma eventual semifinal desta edição da Libertadores.