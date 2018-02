Meia Danilinho sofre infarto em treino e morre aos 32 anos

O meia Danilo Caçador, mais conhecido por Danilinho, sofreu um infarto durante o treino da sua equipe, o Juazeirense, nesta terça-feira, no estádio Paulo Coelho, em Petrolina (PE). Chegou a ser levado ao hospital às pressas, mas não resistiu e morreu aos 32 anos. Natural de Bauru, cidade do interior de São Paulo, ele deixa um filho de 10 anos.

O camisa 10 estava à beira do campo, observando seus companheiros, quando se sentiu mal. Imediatamente foi levado ao hospital mais próximo, o Memorial de Petrolina. O presidente do Juazeirense, Roberto Carlos, utilizou o próprio carro para levar Danilinho ao hospital. Depois de uma viagem de apenas dez minutos, o atleta foi atendido pelos médicos, mas não conseguiu reagir.

Danilinho chegou ao time de Juazeiro do Norte em dezembro de 2017 e nessa temporada havia disputado apenas 61 minutos na partida de estreia da equipe pelo Campeonato Baiano, no empate por 2 a 2 com o Vitória, no Barradão. Antes de chegar ao Juazeirense, o jogador passou por Chapecoense, Figueirense, Atlético-GO, Cuiabá, Itumbiara, Icasa e jogou a Série C do Brasileiro no ano passado pelo Remo.

O Juazeirense e a Chapecoense enviaram mensagens de luto em suas redes sociais: