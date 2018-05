Meia armênio do Arsenal relembra ‘estágio’ no São Paulo

O meio-campista Henrikh Mkhitaryan, do Arsenal e da seleção da Armênia, surpreendeu muitos de seus seguidores nesta sexta-feira ao revelar uma breve passagem pelas categorias de base do São Paulo. “Os primeiros dias”, escreveu, na legenda de foto em que aparece na academia e com a camisa do clube tricolor.

A breve passagem ocorreu em 2003, quando Mkhitaryan tinha 13 anos e foi levado por um treinador de seu país, junto com outros dois colegas, a um período de quatro meses de treinos no clube brasileiro.

Em entrevista à ESPN Brasil em 2016, o jogador com passagens por Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund e Manchester United, detalhou aquele período, no qual fez amizade com o meia Hernanes, seu companheiro de quarto.

“Foi muito interessante para mim, porque sempre soube que o Brasil era o país do futebol e eu queria aprender coisas novas lá. Os treinos eram bem diferentes e me deram novas habilidades, mudaram meu estilo de jogo”, contou, na ocasião.