Médicos retiram tumor no cólon direito de Pelé. O material está em análise

O Hospital Israelita Albert Einstein acaba de divulgar o primeiro boletim médico a respeito do estado de saúde de Pelé. O texto informa que o ex-jogador foi submetido no último sábado (4), a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito. “O tumor foi identificado durante a realização de exames cardiovasculares e laboratoriais de rotina e o material foi encaminhado para análise patológica.”

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

De acordo com o boletim, Pelé passa bem e encontra-se em recuperação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A previsão é a de que ele seja transferido para o quarto amanhã, terça-feira 7. Assinam o boletim os médicos Fabio Narsi, geriatra e endocrinologista no Hospital Israelita Albert Einstein, e Miguel Cendoroglo Neto, Diretor-Superintendente Médico e Serviços Hospitalares do hospital.