Médico da Dinamarca confirma que Eriksen teve uma parada cardíaca

O médico da seleção dinamarquesa, Morten Boesen, confirmou, neste domingo, 13, em entrevista coletiva, que o meia Christian Eriksen sofreu uma parada cardíaca dentro de campo, quando a Dinamarca enfrentava a Finlândia pela Eurocopa, e precisou ser ressuscitado. O profissional também afirmou que os exames do jogador estão bons e que o atleta segue em estável.

“Ele [Eriksen] tinha partido e fizemos a manobra de ressuscitação. O trouxemos de volta rapidamente. Foi muito rápido”, disse Boesen, emocionado. “Ele ainda está estável e, dentro das circunstâncias, está bem. Conversei com Christian várias vezes e ele conversou com os jogadores. Ele continuará sendo observado e os exames estão bons, ao que parece”, completou o médico.

O desmaio de Eriksen ocorreu aos 42 minutos da primeira etapa, quando o placar marcava zero a zero, após o camisa 10 da Dinamarca receber uma cobrança de lateral de um companheiro. A bola chegou a tocar o corpo do dinamarquês antes que ele caísse no chão desacordado.

Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV — DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021