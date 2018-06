Principal esperança da seleção argentina na busca pelo tri da Copa do Mundo, Lionel Messi falhou em sua estreia no Mundial da Rússia. O camisa 10 perdeu um pênalti, defendido pelo goleiro Hannes Halldorsson, e viu sua equipe apenas empatar em 1 a 1 com a Islândia. Depois da partida, Messi assumiu a culpa pelo erro, mas mostrou otimismo com a sequência da competição.

“Me sinto responsável por não termos conseguido os três pontos porque não tenho dúvida de que com o pênalti tudo seria diferente”, afirmou o jogador, que acrescentou que ter desperdiçado a cobrança foi “doloroso”. Messi, porém, ressaltou que o empate na estreia na coloca uma pressão extra sobre a equipe. “Isso não tem que pesar sobre nós. Temos alguns dias para descansar e nos preparar bem. Não pensamos em começar com um ponto, apenas, mas é o primeiro jogo. Ninguém dá nada de graça. É uma Copa muito igual.”

O próximo jogo da seleção argentina será contra a Croácia, na próxima quinta-feira, às 15h (de Brasília), no Estádio Níjni Novgorod. A partida é crucial para manter chances de classificação aos argentinos.