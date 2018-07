Kylian Mbappé fez pouco caso da possibilidade de ser eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, prêmio anual promovido pela entidade. O atacante é destaque da seleção francesa, que derrotou a Bélgica por 1 a 0 nesta terça-feira, em São Petersburgo, pela semifinal da Copa do Mundo disputada na Rússia.

“Não poderia me importar menos com esse assunto”, disse o jogador de 19 anos após a partida contra a Bélgica, em entrevista à emissora francesa TF1. “Eu quero a Copa do Mundo. Quero dormir com isso”, completou Mbappé, que marcou três gols em seis partidas no torneio.

Revelado pelo Monaco, onde foi campeão francês, Mbappé foi contratado por empréstimo na última temporada, em manobra do Paris Saint-Germain para não ferir o regulamento de Fair Play Financeiro da Uefa. Acertada em agosto de 2017 para valer um ano depois, a transferência em definitivo foi firmada em 180 milhões de euros (cerca de 668 milhões de reais na cotação da época).

Ao lado de Neymar, Mbappé disputou 44 jogos na última temporada e fez 21 gols pelo PSG. O jogador conquistou os títulos do Campeonato Francês, da Copa da França e da Copa da Liga da França.