Mbappé revela conversa com Neymar: ‘Claro que quero que ele fique no PSG’

O Paris Saint-Germain faz neste sábado a sua primeira partida oficial na temporada, contra o Rennes, na cidade de Shenzen, na China, pela decisão da Supercopa da França. Suspenso por ter agredido um torcedor na final da Copa da França, em maio, contra o mesmo Rennes, Neymar não estará em campo, mas foi o assunto principal da entrevista coletiva desta sexta-feira, 2, do atacante Kyllian Mbappé e do técnico alemão Thomas Tuchel.

Companheiro de ataque do brasileiro, Mbappé revelou que conversou com Neymar durante a pré-temporada e disse que não quer que ele deixe o Paris Saint-Germain nesta janela de transferências. As especulações são de uma volta ao Barcelona.

“Eu estava esperando essa pergunta. Ele se comporta como sempre. Claro que eu quero que ele fique. Ele sabe o que penso dele e da situação. Está tudo bem entre nós. Nós temos um relacionamento baseado na honestidade e respeito. Ele sabe que eu o respeito e o admiro”, afirmou Mbappé.

Thomas Tuchel não quis falar sobre uma possível saída do brasileiro, preferindo destacar o seu desempenho nos treinamentos na China. “Eu achei top, top, top! Você viu o treinamento? Então você sabe. Ele foi muito bem, bom estado de espírito, qualidade. Ele ama futebol. Infelizmente, está suspenso, mas está conosco”, disse o treinador.

Depois da partida contra o Rennes, a delegação do Paris Saint-Germain voltará para casa. A estreia no Campeonato Francês ocorrerá no próximo dia 11 diante do Nimes, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Neymar só poderá estrear na terceira rodada após cumprir as duas partidas restantes da punição.